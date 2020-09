49 professionisti ogni giorno lavorano per proteggere la nostra vita

Generali Italia fondata nel 1831 a Trieste, è tra le principali Compagnie assicurative europee benchè caratterizzata, fin dalla sua nascita, da uno spirito internazionale.

L’Agenzia Generale di Cuneo di Aurelio Cavallo, Claudio Parola, Luigi Lavigna, con oltre 40 anni di esperienza sul nostro territorio, è in grado di offrire oggi soluzioni sempre più innovative ed efficaci, a fianco dei propri clienti per analizzare le esigenze assicurative e proteggere i progetti di vita.

Conosciamo le persone e siamo diventati per molti un punto di riferimento nella consulenza assicurativa grazie alla disponibilità, preparazione e competenza di ben 49 professionisti tra dipendenti di Agenzia e collaboratori commerciali, che si impegnano ogni giorno per proteggere la nostra vita, le persone che amiamo e il nostro futuro.

Aurelio Cavallo, Claudio Parola, Luigi Lavigna i nostri tre Agenti, 9 sub agenzie presenti sul nostro territorio, 15 subagenti, 22 amministrativi, 9 produttori.

La nostra sede, in via Cascina Colombaro 34 a Cuneo è aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30, orario continuato.

Siamo presenti su tutti i social, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter per offrire tutti gli aggiornamenti e le novità, non solo, scaricando l’App MyGenerali è possibile vedere in ogni momento le soluzioni acquistate, monitorare gli indicatori più importanti, consultare le proprie polizze e una assistenza ovunque, servizi, dettaglio delle soluzioni assicurative, scadenze e informazioni utili sempre alla portata.

Oggi l’offerta delle coperture assicurative è sempre più ampia, Generali Italia offre garanzie ad ampio spettro, per la famiglia, la propria casa, auto, i propri cuccioli di cane e gatto, il lavoro, la propria attività.

La nostra Agenzia vuole essere partner di vita, ogni giorno di più, a servizio dei nostri Clienti e per chi passa a trovarci, anche solo per semplici informazioni, riceverà dei simpatici gadget in omaggio.

L’Agenzia Generale di Cuneo di Aurelio Cavallo, Claudio Parola, Luigi Lavigna si trova a Cuneo, in via Cascina Colombaro 34.

Apertura: dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8:30 alle 18:30.

Telefono 0171-456811

Sito internet https://www.agenzie.generali.it/cuneo