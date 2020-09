Intesa Sanpaolo, anche il Museo del risparmio di Torino aderisce a "Invito a Palazzo"

Sabato 3 ottobre saranno aperte gratuitamente, con ingressi contingentati, le Gallerie d’Italia a Milano, Vicenza e Napoli e il Museo del Risparmio a Torino: una straordinaria occasione per scoprire i meravigliosi palazzi che ospitano i musei di Intesa Sanpaolo, le esposizioni in corso e il Museo del Risparmio.

L’edizione di quest’anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, proseguirà inoltre fino al 10 ottobre in forma digitale sui canali social di Gallerie d’Italia, e sul sito internet del Museo del Risparmio. Tutti i contributi digitali saranno presenti anche sul sito della manifestazione (www.palazzi.abi.it) e su Muvir.eu (www.muvir.eu), il museo digitale delle banche in Italia.