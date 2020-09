Entra nel vivo la settimana ricca di eventi per Expocasa, a Torino

La settimana inizia ad entrare nel vivo per Expocasa e per gli amanti dell’arredamento e delle ultime tendenze: a fianco del classico percorso espositivo con i migliori marchi del settore, il salone torinese offre la possibilità di partecipare a numerose iniziative.

Molti sono gli appuntamenti a calendario per questi due giorni, sempre su prenotazione. Continuano inoltre le consulenze di Incontra l’esperto: lo sportello di CasaClima con orario 17-18,30, dà supporto sui temi del risparmio energetico; A tu per tu con l’ingegnere offre le sue consulenze con orario 17-18,30; e ancora Incontra l’Interior Designer con orario 17-18,30.

Più informazioni sul sito di manifestazione www.expocasa.it

Qui di seguito il programma completo degli eventi di mercoledì 30 settembre e di giovedì 1 ottobre 2020:

APPUNTAMENTI CON IL COINVOLGIMENTO DI CITTA’ DI TORINO

TORINO, LA CASA DEL CINEMA – con Museo del Cinema e Film Commission Torino

Mercoledì 30 settembre ore 18.30

Nel 2020, in occasione del ventesimo anniversario dell’apertura del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana e della nascita di Film Commission Torino Piemonte, il capoluogo piemontese è stato ‘Città del Cinema’. Un legame a doppio filo, un’attrazione corrisposta quella tra Torino e il cinema che affonda le radici nel passato e ha concretezza nel presente, capace di rendersi costantemente protagonista della vita culturale cittadina. Un’unione che si manifesta da un lato nel connubio tra la Mole Antonelliana – simbolo e icona della città – e il Museo Nazionale del Cinema lì ospitato e, dall’altro, nei numerosissimi film che in questi anni hanno portato Torino sul grande schermo mostrandone bellezza e potenzialità.

Relatori: Domenico De Gaetano (classe 1965, autore e curatore di libri e saggi sul cinema, già Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione i Film Commission Torino Piemonte, è dal Direttore di Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del Cinema).

Paolo Manera (Nato a Torino nel 1967, laureato in Lettere con una tesi in Storia e critica del cinema sulla distribuzione in Piemonte, musicista, critico cinematografico, organizzatore, lavora dal 1989 presso i principali enti cinematografici torinesi. Dal 2015 è Direttore di Film Commission Torino Piemonte).

TORINO, LA CASA DELL’INNOVAZIONE – con Fondazione Torino Wireless e I3P

Giovedì 1 ottobre dalle 18,30 – 19,30

Torino è davvero sempre più la casa dell’innovazione: un luogo dove la ricerca, l’incubazione ed il finanziamento di startup si incrociano con una forte vocazione tecnologica. Il luogo che è stato la culla dell’economia industriale del XX secolo in Italia è ora uno dei propulsori di una nuova, affascinante rivoluzione sociale ed economica che riguarda tutti noi: cittadini, istituzioni, imprese e – soprattutto – i giovani.

Relatori: Chiara L. G. Ferroni (Torino Wireless - Responsabile Polo ICT è responsabile del Polo di Innovazione ICT e da più di 10 anni è Senior Business Analyst a Torino Wireless, dove è responsabile delle attività di supporto e assistenza allo sviluppo di progetti di ricerca delle imprese aderenti al Cluster Tecnologico Nazionale per le Smart Communities - SmartCommunitiesTech - e al Polo di Innovazione ICT regionale. Ha un’ampia conoscenza del settore ICT ed esperienza di consulenza strategica con PMI e grandi imprese tecnologiche e innovative, focalizzate su nuovi paradigmi come Internet of Things, Intelligent Transport Systems, Mobile technologies, Cloud Computing, Industria 4.0 e su tematiche di innovazione tecnologica per le Smart Cities e Smart Communities. È laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino e ha svolto due corsi master in business administration presso l’UCLA, California (USA).

Paola Mogliotti (Responsabile amministrativa I3P)

EVENTI SALA RESTRUCTURA

SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DEI DATI: RISCHI E STRUMENTI PER GESTIRLI – Torino Wireless

Mercoledì 30 settembre dalle 17,30 alle 19,30

L’odierno contesto di continue evoluzioni tecnologiche e digitali mentre genera nuove opportunità di crescita per le aziende contestualmente le espone ad alcune vulnerabilità.

Tra queste quelle legate alla sicurezza informatica e alla protezione di dati e informazioni aziendali.

COME RISTRUTTURARE CASA – Arch. Nicoletta Bossi, geom. Pietro Barral, co-titolari dello studio Architettura & Impresa

Giovedì 1 ottobre ore 18.30

Vuoi ristrutturare la tua casa e non sai da che parte iniziare? Vieni a scoprirlo con noi! Ti diremo cosa sapere e come fare… e se hai dei dubbi o delle domande, sarà questa l’occasione giusta per parlarne.

Gli argomenti che affronteremo riguarderanno in linea generale ciò che si deve fare nel caso di una ristrutturazione: una sintesi delle figure professionali che intervengono, le fasi del progetto, l'appalto, l'esecuzione delle opere, pratiche amministrative, etc; case-history: le idee, il progetto, la realizzazione delle opere; risparmio energetico e impianti termici di ultima generazione con accenno alle possibilità di detrarre fiscalmente opere e impianti.

Relatori: arch. Nicoletta Bossi, il geom. Pietro Barral dello studio Architettura & Impresa

INCONTRA L’ESPERTO CASACLIMA

Lo spazio Incontra l’Esperto CasaClima, gestito dai Consulenti energetici dell’Agenzia CasaClima di Bolzano, offre ai visitatori la possibilità di primi incontri sul tema del costruire sostenibile con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficienza e al risparmio energetico, all’ambiente e al comfort abitativo.

A TU PER TU CON L’INGEGNERE

Verrà messo a disposizione dei cittadini presso lo stand dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino un servizio per orientarsi tra le più svariate materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita quotidiana.

Questa offerta di servizi al cittadino, completamente gratuita, viene offerta dagli Ingegneri che partecipano alle Commissioni dell’Ordine ed ha permesso di avviare negli anni scorsi un progetto di collaborazione che da anni ha portato nelle Biblioteche civiche torinesi la figura professionale dell’Ingegnere.

INCONTRA L’INTERIOR DESIGNER

Se stai arredando casa o pensi che una delle tue stanze abbia bisogno di un restyling, le progettiste di interni di AIPI, saranno a Expocasa per aiutarti con consigli personalizzati. Ricordati di portare con te alcune foto della stanza (anche in versione digitale) e una pianta con le misure.

PROGRAMMA INCONTRI

AREA INCONTRI STAND CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO – CITTÀ DI TORINO

Mercoledì 30 settembre

La materioteca MATto del Politecnico di Torino (Diego Albesano – Camera di commercio di Torino | Valentina Coraglia – Politecnico di Torino | Sara Tiralongo – Politecnico di Torino)

Ore 15.30 - 16.30

MATto è la materioteca del Politecnico di Torino che, insieme a Camera di commercio di Torino, mette a disposizione delle aziende manifatturiere alcuni servizi di consulenza personalizzati dedicati alla ricerca di materiali e processi produttivi per dare impulso e sostegno all’innovazione delle imprese industriali e artigianali.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria

Mi metto in proprio: chi mi aiuta? I servizi della Camera di Commercio di Torino per l’avvio d’impresa e le misure di sostegno (Laura Belforte – Camera di commercio di Torino – Unioncamere Piemonte)

Ore 17 – 18

Il settore Nuove imprese della Camera di commercio di Torino, aiuta e supporta l’aspirante imprenditore nella fase che conduce dall’idea al progetto, informandolo sugli adempimenti amministrativi e burocratici per l’avvio dell’attività, sui requisiti professionali, sui costi fissi connessi all’impresa e sui finanziamenti nazionali e regionali disponibili. Inoltre l’ufficio fornisce informazioni sui finanziamenti regionali e nazionali disponibili e ha appena avviato il servizio OnCrowd per l’orientamento e la formazione sul tema del crowdfunding e per il supporto alla realizzazione di campagne di raccolta fondi tramite piattaforme Internet.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria

Giovedì 1 ottobre

Punto Impresa Digitale: l'Internet Of Things è di casa! (Elena Sannino – PID Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Torino)

Ore 15.30 - 16.30

La Camera di commercio di Torino è uno dei “Punti Impresa Digitale (PID)”, previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 per diffondere a livello locale la conoscenza di base sulle tecnologie 4.0. Uno degli aspetti tecnologici 4.0 più importanti è sicuramente l’Internet of Things che ha un grande potenziale applicativo anche nelle abitazioni e rappresenta un’opportunità per vivere in un ambiente su misura, garantendo diversi vantaggi: comfort nello svolgere attività ricorrenti, controllo della propria abitazione, sicurezza, risparmio per limitare gli sprechi e ottimizzare le spese.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria

Le Parole del Fare - un nuovo modo di approfondire la cultura artigiana (Guido Cerrato – Camera di commercio di Torino | Marco Cassino | Luigi Ferrando | Fabrizio Alessio – Fablab Torino)

Ore 17 – 18

Il progetto ha come obiettivo quello di raccogliere, documentare, elaborare e organizzare contenuti inerenti la cultura del fare e dei saperi materiali, identificandone gli attori e le straordinarie potenzialità. Sito, interviste, approfondimenti e formazione sono i suoi strumenti concreti. Rendersi conto dell’importanza della cultura materiale, identificare i suoi attori, le sue straordinarie potenzialità, è operazione indispensabile per poter comprendere il mondo nella sua affascinante complessità. Le Parole del Fare è un progetto che vuole rendere metafora le competenze intangibili del mondo dell’artigianato: lavorando su valori e parole si possono portare le attitudini dei mestieri ad un pubblico nuovo.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria

Contatti:

www.expocasa.it

FB: @ExpocasaTorino

IG: @expocasatorino