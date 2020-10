Ecco i nomi del nuovo consiglio comunale di Vicoforte dopo la riconferma di Roattino

Riconfermato alle elezioni, Valter Roattino, ha iniziato il suo secondo mandato nel comune di Vicoforte.

Come aveva già anticipato, Roberto Botto è stato nominato vice sindaco, i seggi del consiglio comunale sono stati così assegnati: dalla lista “Noi con voi per Vicoforte” a sostegno di Roattino, oltre ovviamente a Botto, Eraldo Prette, Lucia Polleri, Giovanni Badino, Marzia Danna, Daniela Murazzano, Guido Olivero, Romina Barattero. A comporre la minoranza dal gruppo “Insieme per Vicoforte” Gian Pietro Gasco (candidato sindaco) e Sebastiano Massa, dalla lista “Progetto in comune – Bonelli sindaco” Umberto Bonelli (candidato sindaco) e Andrea Beccaria.

Ancora da stabilire il ruolo di assessore nella giunta.