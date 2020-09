Mogna (La Nostra Savigliano) lascia il Consiglio comunale di Savigliano: “Decisione dettata da motivi personali legati alla mia vita privata”

“Oggi è l’ultimo consiglio comunale” con queste parole il giovane consigliere comunale Maurizio Mogna (La nostra Savigliano) ha annunciato durante il Consiglio comunale di questa sera a Savigliano le sue dimissioni dall’incarico.

“Questa decisione è dettata da motivi personali, legati alla vita privata, che mi portano a non poter gestire il tempo a ricoprire il ruolo come merita. Già nei scorsi mesi scorsi non sono stato abbastanza presente e mi scuso. Non sono solito a lasciare gli incarico, soprattutto per rispetto nei confronti degli elettori. Sono arrivato a questa decisione che nulla ha a che vedere con la politica. Ringrazio il sindaco Giulio Ambroggio per l’opportunità che mi ha dato, per l’opportunità di ricoprire questo ruolo. Ringrazio Paolo Tesio, con cui abbiamo lavorato anche per la Consulta Giovani e tutti gli altri colleghi della lista civica con cui abbiamo portato avanti tanti progetti, così come con i colleghi della maggioranza. Ringrazio anche i consiglieri di minoranza perchè hanno contribuito alla mia crescita personale, ringrazio i miei elettori e tutti coloro che mi hanno permesso di vivere questa avventura. Chiedo scusa se non ho avuto tempo ed energia da dedicare a questo ruolo come andava fatto. Grazie per l’opportunità. Auguro ogni bene a tutti!”