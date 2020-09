Paesana, il Comune scioglie le riserve: la 22esima edizione di “Paesanainpiazza” si farà

Dopo un periodo di valutazioni ed incertezza, il Comune di Paesana scioglie la riserva.

E “Paesanainpiazza”, la grande rassegna dell’agricoltura, artigianato, commercio e zootecnica, si terrà anche quest’anno, nonostante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’Amministrazione comunale del sindaco Emanuele Vaudano ha a lungo vagliato una serie di fattori, dettati praticamente in toto dall’emergenza epidemiologica del Covid-19, ma alla fine ha deciso di riproporre anche in questo difficile 2020 la 22esima edizione della fiera.

Confermato il grande mercato lungo le vie e le piazze del concentrico, da sempre una vera e propria vetrina per le peculiarità del territorio. Confermata anche, nell’area del Lungo Po, la mostra della zootecnia.

Cambieranno, rispetto agli anni scorsi, le modalità di svolgimento di tutti quelli che erano gli eventi collaterali alla rassegna. Non saranno più itineranti, per le vie del centro, bensì si svolgeranno in spazi dove potranno essere gestiti e contingentati gli accessi.

Confermati, al momento, il concerto dell’ensemble corale “Le giovani Voci del Monviso”, diretto da Adalberto Amici, e il saggio dell’ASD Relevè. Per le esibizioni saranno disponibili posti a sedere, rispettando il distanziamento sociale.

Per quanti volessero partecipare con uno stand espositivo alla fiera, il Comune ha già reso noto che, “vista l’emergenza Covid-19 in atto e la necessità di riorganizzare l’area fieristica, non verranno accettate nuove istanze inoltrate da soggetti che non vantano una presenza pregressa alla fiera”.

Al tempo stesso, il comando di Polizia locale informa che, la mattina del 18 ottobre, non si

darà luogo alle attività di spunta.

“Chi invece avesse già partecipato alla scorsa edizione e dovesse ancora fare richiesta per la

partecipazione di quest’anno – aggiungono dal Comune – è tenuto a presentare istanza entro venerdì 2 ottobre, all’ufficio Polizia locale del Comune di Paesana, a mano o all’indirizzo

mail poliziamunicipale.comune@paesana.it”.

La modulistica e le modalità per la partecipazione alla fiera sono facilmente reperibili sul sito istituzionale del Comune, www.comune.paesana.cn.it.