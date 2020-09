Voxonus Festival: “Musica e Banchetto” a Brondello con il Concerto di Viola

Un mese di ottobre all’insegna dei concerti quello della IX edizione di Voxonus Festival. Venerdì 2 ottobre la musica barocca incontrerà i piatti della cucina tradizionale della Valle Bronda con il programma “Tafelmüsik - La musica che parla” in programma al ristorante 'La Torre' di Brondello, in via Villa 35/A. Inizio serata ore 20. Un appuntamento immancabile per la rassegna musicale dell’Orchestra Sinfonica di Savona, interpretata per l’occasione dal solista Claudio Gilio e dalla sua inseparabile viola, in una summa del Barocco che traccia una linea tra passato e presente.

L'espressione Tafelmüsik indica, soprattutto in epoca barocca, il variegato repertorio di musiche espressamente composte per essere eseguite durante il banchetto, vuoi come sottofondo, vuoi negli intervalli tra i servizi (entremets) o in occasione di eventi all'aperto. In questo caso Voxonus Festival ha scelto come location il ristorante ai piedi della suggestiva Torre di Brondello, che sarà illuminata e visibile anche dal luogo del concerto. Un viaggio non solo musicale, ma anche tra i sapori unici proposti da Ivano Maero, padrone di casa e da sempre sostenitore del progetto Voxonus. Il menu proposto dal ristorante prevede una selezione di formaggi di grande pregio e vini locali.

Fin dagli albori, la Valle Bronda è stata palcoscenico del Festival con l'edizione piemontese poi confluita nel format di successo "Dalle Alpi al Mare", che ha unito Liguria e Piemonte in un viaggio tra stili, sapori e paesaggi suggestivi. L'appuntamento di venerdì 2 ottobre sarà un'esperienza a 360 gradi, con uno strumento - la viola - originale di epoca barocca e prassi filologicamente informata.

Il costo della serata è di €25 (tutto incluso). Posti limitati, si invita alla prenotazione al numero 019.824663/340.6172142 o inviando una mail a ufficiostampa2@orchestrasavona.it.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19: il pubblico dovrà indossare la mascherina e seguire le procedure sanitarie ministeriali.