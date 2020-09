Attivato il protocollo anti covid anche nella primaria di San Bartolomeo a Chiusa Pesio

Come comunicato dal sindaco, Claudio Baudino, in seguito a segnalazione da parte dell’Asl, la dirigente scolastica ha disposto la sospensione delle lezioni per la giornata di domani, durante la quale alunno e docenti saranno sottoposti a tampone.

“Mentre il virus corre in Europa, e la situazione si fa sempre più preoccupante in Spagna e in Francia, in questo momento sono quattro le persone positive residenti nel nostro paese, di cui una studentessa” - spiega il primo cittadino - “Nella speranza che restino casi isolati, a nome dell'amministrazione comunale rivolgo i miei migliori auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini e invito ancora una volta tutti al rigoroso rispetto delle disposizioni sanitarie. Per vincere questa sfida ed evitare di tornare alla fase di lockdown, dobbiamo imparare dagli errori ed è necessaria la collaborazione di ciascuno di noi”.