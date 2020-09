Giornate di accoglienza all’Istituto comprensivo "G. Giolitti" di Dronero

Il primo giorno di scuola è sempre stato per i bambini e per i ragazzi ​un momento importante​, carico di emozioni, di curiosità e di attese.

L’inizio di quest’anno, ai tempi del Coronavirus, considerati i protocolli cuiattenersi e le mille raccomandazioni, poteva essere carico di tensione.

Fortunatamente, per gli alunni dell’Istituto comprensivo di Dronero, così non è stato. Sono infatti stati organizzati, per ogni ordine di scuola vari momenti di accoglienza gestiti con serenità.

Particolarmente significativi i momenti vissuti dagli alunni delle classi prime eseconde A e B della scuola secondaria di primo grado di Dronero che, nella giornata di sabato 26, accompagnati dai loro insegnanti, hanno sperimentato unagiornata ecologica raggiungendo, a seconda della classe frequentata, San Pietro dei Turrigli in frazione Ricogno,Villar San Costanzo, San Costanzo al Monte e Roccabruna.

Oltre al percorso di trekking i ragazzi hanno potuto visitare le chiese incontrate sul tragitto e assistere a lezioni sull’apicoltura.

Gli alunni delle rimanenti classi di Dronero e del plesso di Stroppo avrannol’opportunità di vivere la medesima esperienza sabato 3 ottobre.

I ragazzini, dopo mesi di assenza forzata dalla scuola e dai vissuti positivi e dicrescita della classe, hanno apprezzato l’iniziativa.

“​Una gita non bella, bellissima​” ha commentato Sara, un’alunna di prima media, felice di aver ritrovato i compagni e condiviso con loro momenti di crescita.

La giornata all’aria aperta non avrà sconfitto il timore del coronavirus ma avrà sicuramente creato rapporti di fiducia e di rispetto che aiuteranno a maturare ead affrontare l’anno scolastico con serenità.