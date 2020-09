Il campus di Cuneo laurea i manager della ripartenza

Il campus di Cuneo protagonista anche al tempo del distanziamento, grazie a progetti che consentono la piena vicinanza dei giovani al mercato del lavoro e alla docenza dei corsi che hanno fatto del capoluogo della Granda il riferimento del mondo industriale e professionale nelle politiche di scelta dei manager di domani.

I manager che dovranno gestire la cosiddetta ripartenza nell'era post covid, e che per questo saranno insigniti di nuove responsabilità sul versante della programmazione e gestione aziendale.

Ne sono pienamente consapevoli i Professori Giuseppe Tardivo e Milena Viassone, rispettivamente cofondatore e attuale coordinatrice del campus di economia e management di Cuneo, i quali mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 14,30 celebreranno la titolazione dei laureati che, come tali, hanno concluso con successo il ciclo degli studi accademici divenuti punto di ingresso privilegiato nei ruoli apicali del mondo aziendale, professionale e delle pubbliche amministrazioni.

A introdurre la prestigiosa cerimonia sarà il Banchiere europeo, scrittore e comunicatore Beppe Ghisolfi, storico amico del Campus che con i Professori Tardivo e Viassone ha condiviso molteplici iniziative nel settore della sensibilizzazione degli studenti verso le discipline terminologiche Finanziarie in generale e bancarie in particolare.

Del resto, proprio la crisi pandemica ha messo in evidenza il ruolo centrale delle banche come soggetti di politica economica in una realtà come quella italiana che non può dilatare più di tanto il perimetro aggiuntivo dell'intervento pubblico fiscale o a debito con emissione di titoli di Stato.

Una prolusione che si annuncia di sicuro interesse e foriera di ulteriori collaborazioni.

La cerimonia si svolgerà con l'ausilio delle modalità telematiche e interattive.