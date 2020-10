A Pianfei volontari in campo pe raccolta fondi Unicef

Come in molte piazze d’Italia, anche a Pianfei si è svolta la campagna per la raccolta fondi per l’acquisto di alimenti terapeutici per bambini malnutriti, organizzata dall’Unicef.

La raccolta, inizialmente prevista per marzo, è stata posticipata a settembre causa Covid, abbinandola alla festa dei nonni.

La vendita delle orchidee, abbinata alla raccolta, è stata portata avanti dal gruppo di Protezione civile comunale, che nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ha sistemato due postazioni nel centro cittadino, raggiungendo l’obiettivo della vendita di tutte le piantine di fiore che sono state loro assegnate.

Grazie anche alla preziosa collaborazione di Marilena Massardi, che si è unita per l’occasione ai volontari di Protezione civile, il gruppo ha raccolto oltre 750 euro, inviati alla sede dell’Unicef a Roma, che serviranno per la fornitura di 3000 bustine di alimenti terapeutici per bambini africani malnutriti.