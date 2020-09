Volley A2/F: Rinviata la gara tra il Club Italia Crai e la Lpm Bam Mondovì! Per il Puma ufficiali anche tre anticipi al sabato

La notizia che era iniziata a circolare nelle ultime ore ha trovato conferma questa mattina: il match in programma domenica prossima tra il Club Italia Crai e la Lpm Bam Mondovì è stato rinviato! Ma almeno qui il Covid non centra. La Lega ha ufficializzato la decisione in seguito alla richiesta avanzata dalla Federazione, che aveva chiesto lo slittamento della gara per permettere ad alcune giovani "Azzurrine" di prendere parte al Campionato Europeo Under17 in programma in Montenegro dal 1 al 9 ottobre.

Decisa anche la data del recupero, che sarà mercoledì 28 ottobre alle 18:30. La società della presidente Alessandra Fissolo è già alla ricerca di una squadra per effettuare insieme alla Lpm un paio di allenamenti congiunti al fine di continuare il percorso di crescita fisica e di affiatamento del gruppo. Il Puma a questo punto sarà nuovamente in campo nella quarta giornata di campionato, in programma domenica 11 ottobre, quando al PalaManera arriverà l'attuale capolista, l'Acqua & Sapone Roma dell'ex pumina Sofia Rebora.

La Lega, inoltre, ha ufficializzato anche alcune variazioni del calendario della Lpm, stante la contemporaneità con gli impegni della formazione maschile di A2 del Vbc Synergy Mondovì. Nello specifico la Lpm Bam Mondovì giocherà di sabato alle ore 18 le gare in programma contro Marsala (17/10), Busto Arsizio (31/10) e Cus Torino (14/11).