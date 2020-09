Palestra di vita Over 70: il Comune di Cuneo pronto a lanciare l'edizione numero dieci

Il Comune di Cuneo intende riproporre agli over 70 della città la Palestra di Vita Territoriale del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, giunta quest’anno alla decima edizione, per esercitare alla pratica di uno stile di vita sano e a pensare positivo.

Nella Palestra di Vita si socializza, si offrono informazioni sulla salute, si fa allenamento mentale, si esprime la propria creatività e si migliora lo stile di vita. La partecipazione al gruppo della Palestra di Vita instaura un circolo virtuoso di auto – mutuo - aiuto che permette alle persone coinvolte di poter cercare insieme una via alternativa di fronte a determinate difficoltà del ciclo di vita. E proprio in questo particolare periodo che sta vivendo tutta la collettività, la frequentazione di un gruppo sociale di riferimento può essere utile a contenere le ansie causate dalla pandemia e dal trauma collettivo scaturito dall’emergenza Covid -19. Ovviamente questo ritorno alla normalità e alla frequentazione settimanale del Centro Incontri avverrà con senso di responsabilità da parte di tutti i partecipanti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione e contrasto infezioni da Covid -19.