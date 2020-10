Rinviato "The King's Man", la pellicola hollywoodiana girata (anche) al castello di Racconigi

Le riprese del film in Piemonte sono iniziate lo scorso 24 aprile. La pellicola vede in ruoli chiave Harris Dickinson, Djimon Hounsou (visto in Captain Marvel e Guardians of the Galaxy), Ralph Fiennes (Harry Potter), Rhys Ifans (Snowden), Aaron Taylor-Johnson (Avengers - Age of Ultron), Charles Dance (Game of Thrones), Stanley Tucci (Hunger Games), Daniel Bruhl (Captain America - Civil War) e Gemma Aterton (Their Finest).