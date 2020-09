Sopralluogo dell'assessore regionale Gabusi a Niella Tanaro, sulla strada dei Castagneti

Speciale sopralluogo a Niella Tanaro da parte del vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia e dell’assessore Marco Gabusi con il consigliere della Fondazione CRC Massimo Gula, per verificare le condizioni della strada comunale dei Castagneti.

Ieri, lunedì 28 settembre, il sindaco, Gian Mario Mina, si è recato in loco per spiegare la situazione e individuare una possibile soluzione: “La scogliera di protezione della strada è divelta in più punti con cedimento del fondo. Considerando che la carreggiata non è molto larga il rischio è quello di dover chiudere l'unico accesso alla borgata dove risiede una persona invalida civile” – spiega il primo cittadino che aggiunge - “È una situazione che certamente non migliorerà con l’arrivo dell’inverno e il peggiorare delle condizioni atmosferiche. Ringrazio Graglia, Gabusi e Gula per la disponibilità e per la vicinanza dimostrata ai comuni del territori”.