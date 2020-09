I mercoledì Veg di Ortofruit: oggi prepariamo le deliziose barrette ciocconergi

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

Il prodotto della settimana è il baby frutto Nergi.

E’ il piccolo frutto che mancava e, con il suo colore verde brillante, va ad arricchire la gamma dei frutti di bosco. Mini formato, maxi benessere: poco più grande di un’oliva, Nergi è un concentrato di vitamina C Nergi: 100 g (corrispondenti a circa 10 frutti), infatti, ne contengono ben 43,8 mg, più del pompelmo e del ribes rosso.

Altro punto di forza sono la sua praticità e la dolcezza che non ingrassa: si mangia comodamente con la buccia e, grazie alle sue 104 Kcal per porzione (200 g), può essere tranquillamente consumato anche da chi è attento alla linea. È dunque uno snack perfetto per tutti i palati e tutte le età, non ultimo perché le sue fibre regalano un buon senso di sazietà e stimolano anche gli intestini più pigri.

Barrette ciocconergi: una ricetta ideale per gli sportivi e per chi vuole restare in forma pur concedendosi una pausa snack golosa e ricca di nutrienti. Queste barrette sono particolarmente indicate per recuperare energia dopo l'allenamento. Oltre ad essere vegane, sono anche raw e senza glutine.

Tempi : 10 minuti + tempo di riposo Ideale per… post work-out

Ingredienti (4 persone)

50 g di Nergi

120 g di datteri

60 g di anacardi

20 g di crema di mandorle 100%

15 g di cacao amaro (in polvere)

Procedimento : 1. Private i datteri del nocciolo; 2. Frullate i datteri con gli anacardi, la crema di mandorle e il cacao, fino ad ottenere un composto omogeneo; 3. Lavate e tagliate a piccoli cubetti i Nergi e uniteli delicatamente al resto del composto; 4. Mettete il composto ottenuto in uno stampo rettangolare e compattatelo bene; 5. Tagliate il blocco a rettangoli per formare le barrette energetiche e lasciate condensare in frigo per almeno 15 minuti.

Se avanzano?

Tagliate le barrette a cubetti e ricopriteli di cioccolato fondente fatto sciogliere con un po’ di sciroppo di menta per ottenere degli after-eight cremosi e croccanti.