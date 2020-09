Dronero: oggi l'ultimo saluto a Valter Ballatore

Un tumore scoperto a novembre dello scorso anno, la dignità e la tenacia. Era molto conosciuto Valter Ballatore, 64 anni, un po’ per il suo mestiere da commerciante che lo aveva inevitabilmente portato a conoscere nel corso della sua vita molte persone, ma anche per quel suo essere solare, dotato di gentilezza e sensibilità, come raccontano gli amici più intimi.

Originario di Dronero, è stato per lungo tempo rappresentante di rinomati prodotti gastronomici per importanti aziende italiane e francesi. Tra le aziende anche la Bramardi di Cervasca, conosciuta ed apprezzata per il cioccolato, dove a Nizza ne aprì un punto vendita. Tartufo bianco d’Alba, aceto balsamico di Modena, olio extravergine ed altri prodotti tipici, Valter Ballatore divenne negli anni, soprattutto nel nord-ovest dell’Italia e della Costa Azzurra, un importante fornitore di prodotti di nicchia per venditori ed aziende. Fu, inoltre, tra i fondatori nel Principato di Monaco della sede di Slow Food, organizzando eventi e cene di gala dedicati alla promozione dell’enogastronomia d’alta qualità. Sempre a Monaco, infine, era membro del comitato per l’assegnazione del premio “Gran Cordon d’Or de la Cuisine Fran Française”.