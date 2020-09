“Lectio” interattiva di Ghisolfi a 35 giovani appena laureatisi in Economia Aziendale al culmine dei corsi realizzati a Cuneo

I nuovi Manager Visti da vicino da Beppe Ghisolfi. Il Banchiere scrittore è salito in Campus, in cattedra virtuale sul web, in occasione della cerimonia indetta dalla coordinatrice Professoressa Milena Viassone, assieme al co-fondatore Professor Giuseppe Tardivo, per la consacrazione di 35 nuovi dottori Economisti in discipline aziendalistiche, un segmento di specializzazione altamente qualificato che negli anni ha reso Cuneo un punto di riferimento macroregionale e transnazionale italo-francese per la formazione accademica e pratica dei futuri Manager apicali nelle professioni liberali, nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni.



Ghisolfi, che ha inteso esprimere accorate parole di ampio elogio nei confronti appunto dell’opera dei Professori Viassone e Tardivo, che ha reso possibile l’affermazione del Campus cuneese facente capo alla Facoltà torinese di Economia, si è pertanto rivolto ai ragazzi che, con il conseguimento del traguardo del titolo accademico, si apprestano a ulteriormente qualificarsi nel contesto universitario e dell’alta formazione ovvero a rendersi protagonisti a pieno titolo della impegnativa fase necessaria alla piena ripartenza dell’economia a lungo paralizzata dall’emergenza covid19.



Proprio le emergenze in atto, sanitarie inevitabilmente estesesi all’agone economico delle aziende e del mercato del lavoro, hanno insegnato una volta di più l’importanza dell’educazione finanziaria, a ogni livello di apprendimento e di istruzione, per la pianificazione e la programmazione di investimenti settoriali e imprenditoriali che dovranno essere ancora più ponderati, soppesati e valutati nelle loro implicazioni preventive e successive.



Una splendida lezione apprezzata dai Manager di domani e di oggi, e che ha incontrato il pieno consenso dei Professori Viassone e Tardivo, i quali hanno ribadito a Beppe Ghisolfi “i meriti di una costante ed encomiabile opera a favore della diffusione della cultura finanziaria in Italia e nel mondo, impegno che ha reso Grande la nostra Amata Provincia Granda”.