Prevenzione e sicurezza del condominio, un seminario gratuito organizzato dalla Banca di Cherasco

Venerdì 9 ottobre, Banca di Cherasco ospiterà il seminario gratuito “Prevenzione e sicurezza del condominio, adempimenti a cura dell’amministratore” organizzato da APIC - Associazione Periti Industriali di Cuneo e ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Provinciale di Cuneo, con il patrocinio dell’Ordine Periti Industriali della Provincia di Cuneo e con la collaborazione di Idrocentro.

Il seminario si terrà presso l’Auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15 Roreto di Cherasco, con registrazione alle ore 14.10 e prevedrà diversi interventi, approfondendo i molti aspetti del tema, con un occhio di riguardo agli adempimenti a cura degli amministratori condominiali.

Durante il pomeriggio si susseguiranno gli interventi di Arch. Gian Carlo Paternò, Vice C.te VV.F Cuneo, che parlerà in materia di prevenzione degli incendi nel condominio, l’Avv. Enrico Martinetti che spiegherà le responsabilità dell’amministratore, del progettista e dell’esecutore delle opere e le eventuali sanzioni e il Per. Ind. Luca Bernardi che si occuperà della parte legata agli impianti elettrici.

Dopo una breve pausa, il Dott. Piero Bonello illustrerà gli adempimenti relativi alle canne fumarie, Idrocentro - Abitare esporrà alcuni esempi di soluzioni, il Per. Ind. Luca Fanesi tratterà il tema della sicurezza dei lavoratori nel condominio e dei controlli periodici sugli impianti e, infine, il Rag. Danilo Rivoira affronterà il tema del Superbonus 110% da punto di vista delle procedure e del credito bancario.

L’iscrizione è obbligatoria e da comunicare all’indirizzo associazione.periti.cuneo@gmail.com specificando nome, cognome e ordine di appartenenza.

Per i Periti Industriali iscritti all’Albo la partecipazione al seminario sarà considerata valida ai fini della Formazione Continua e darà diritto a 4 crediti formativi. Per gli iscritti ANACI la partecipazione sarà valida ai fini del rilascio dei crediti formativi.

“Abbiamo colto al volo la disponibilità della Banca di Cherasco e di Idrocentro spa per organizzare, insieme ad ANACI, questo seminario che era da tempo nei nostri programmi” dichiara il Presidente APIC, Romolo Ferrero. “Sicuramente questo incontro consentirà di fare luce sui vari adempimenti obbligatori e sulle responsabilità che gravano sui diversi soggetti. Si tornerà anche a parlare del Superbonus 110% e delle sue possibilità di utilizzo”.

“Siamo lieti di ospitare nuovamente nel nostro Auditorium APIC e ANACI dopo il successo del convegno tenutosi a luglio riguardante il Superbonus 110%” spiega Danilo Rivoira, Responsabile dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco. “Prevenzione e sicurezza nei condomini sono tematiche importanti da sviluppare per comprendere gli effettivi adempimenti per gli amministratori. Sono certo che il seminario sarà un’ottima opportunità per approfondire questi aspetti sotto diverse prospettive professionali, viste anche le agevolazioni del Superbonus del 110%”.