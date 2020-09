Rifreddo: torna in servizio da giovedì 1 ottobre la “Casetta del latte crudo”

“ Ci fa - ha commentato il sindaco Cesare Cavallo - molto piacere poter disporre nuovamente dell'apprezzato distributore automatico di latte crudo. Un servizio che avevamo portato in paese proprio a settembre di 5 anni fa e che purtroppo era stato sospeso recentemente a causa dell'abbandono del settore da parte del gestore dell'epoca ”.

A riaprire il servizio saranno i giovani imprenditori agricoli dell'azienda “Valle Infernotto” di Barge che giornalmente procederanno a collocare il latte direttamente da loro prodotto nel distributore ed a operare tutte le operazioni di sanificazione e pulizia necessarie perchè si possa fruire in tutta sicurezza del latte crudo. Un prodotto fresco e a chilometri zero che sicuramente verrà apprezzato dai sempre più numerosi consumatori rifreddesi e non che prediligono la filiera locale di qualità piuttosto che i prodotti anonimi della grande distribuzione.