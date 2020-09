Saluzzo, il Comune organizza una raccolta e smaltimento dei materiali alluvionati

Il Comune di Saluzzo organizza per le giornate di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre un servizio straordinario di raccolta a domicilio e smaltimento di materiali alluvionati, in particolare in seguito alla tempesta del 22 settembre. Le aziende e le famiglie interessate dovranno segnalare la richiesta di ritiro al numero 0175 211329 (dalle 9 alle 13) o all’indirizzo mail tecnico@comune.saluzzo.cn.it, insieme ai quantitativi di materiali da conferire, che dovranno essere differenziati ed esposti su strada pubblica nel giorno concordato. La ditta incaricata provvederà alla loro rimozione.