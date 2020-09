Addio allo scultore saviglianese Secondo Rocca: si è spento all'età di 90 anni

Lutto a Savigliano per la scomparsa a 90 anni del noto scultore Secondo Rocca.

Abbandonata l’ex caserma di via Nicolosino, Rocca studiò come scultore e intagliatore di legno. Mosse i primi passi della sua carriera presso la SNOS per poi lavorare a teatro Milanollo e alla chiesa di Sant’Andrea a Savigliano.

Secondo Rocca lascia la moglie, Giovanna, la figlia Clara e il fratello Matteo.

Questa sera, mercoledì 30 ottobre, sarà recitato il rosario 19 alla parrocchia di San Giovanni dove domani, giovedì 1° ottobre, alle 14.30 si terranno i funerali.