Camion si rovescia a Barolo: duecento maiali morti nell’incidente

Illeso l’autista, ma sono ben duecento – la metà di quelli trasportati – i maiali deceduti sul colpo in conseguenza dell’incidente occorso a un camion per il trasporto animali, che nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre, è finito fuori strada ribaltandosi poi su un fianco mentre era intento a percorrere la Provinciale 3, a monte dell'abitato di Barolo, un tratto peraltro non nuovo a uscite di strada di mezzi pesanti.



La Provinciale risulta tuttora chiusa per consentire le operazioni di recupero del veicolo e degli animali.



Sul posto opera una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba, insieme ai Carabinieri della Stazione di La Morra e alla Polizia Locale dell’Unione Langa del Barolo.