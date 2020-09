Scontro tra moto e autocarro a Barge, un ferito elitrasportato all'ospedale di Savigliano

Moto contro autocarro nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, sulla Strada regionale 589 nel comune di Barge.

Il sinistro si è verificato nei pressi del km 47+600 intorno alle ore 18,30. Due i feriti coinvolti di cui al momento non si conoscono le condizioni. Il più grave è stato elitrasportato all'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano.

Sul posto oltre all'equipe medico sanitario anche i carabinieri di Barge per la gestione della viabilità - che per garantire i soccorsi è stata gestita con senso unico alternato - e i rilievi del caso. Per la messa in sicurezza dei mezzi hanno operato i vigili del fuoco volontari di Barge.