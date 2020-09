Demonte: alla rassegna Terre Selvagge, Eloise Barbieri racconterà le sue avventure "in verticale"

Dopo il grande successo della prima serata con Sebastiano Audisio e Valter Perlino che hanno raccontato "Caravanserai 2019 - Pamir la tero che gacia le stelo " è in calendario il secondo appuntamento a Demonte della mini rassegna "Terre Selvagge - vivere conoscere esplorare viaggiare".

Venerdì 2 ottobre sempre al Palatenda alle 21 ( la struttura è riscaldata) ad ingresso libero, sarà ospite Eloise Barbieri alpinista viaggiatrice per passione, che realizza filmati e documentari. Ha raggiunto la vetta di tre 8000 metri, ma è nel viaggiare sull'altipiano Tibetano che è riuscita a cogliere momenti unici ed irripetibili che saranno svelati trasportando il pubblico attraverso i suoi straordinari documentari in mondi ...inusuali.

L’ ultimo appuntamento, venerdì 23 ottobre, vedrà ancora una donna protagonista dell’avventura: Paola Giacomini che farà rivivere un incredibile viaggio di 6000 km con due cavalli dalla Mongolia a Cracovia.

La rassegna, giunta alla tera edizione organizzata da Sebastiano Audisio, dal Comune e Pro loco richiama ad ogni appuntamento centinaia di appassionati.

"Una manifestazione che cresce, dando voce e spazio a tantissimi personaggi che dell'avventura, anche in verticale, hanno modellato le loro vite per rincorrere le proprie passioni. In particolare – sottolinea Audisio - questi due appuntamenti privilegiano il punto di vista femminile in un contesto in cui la voce di genere é spesso messa a margine. Credo che dopo tre edizioni dominate da una narrazione al maschile meriti avere una serata in cui la conduttrice, l'ospite e le protagoniste del video documento che andremo a vedere siano donne, nell'attesa di nuove edizioni meglio bilanciate in questo senso".