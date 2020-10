E-commerce e abitudini di consumo trasformati dal coronavirus

Nell’anno della pandemia gli stravolgimenti delle abitudini sociali sono destinati a dettare legge nel prossimo futuro. L’aumento degli acquisti sul web è evidente e rappresenta un’opportunità per gli operatori del settore.

Gli analisti dichiarano che le trasformazioni degli stili d’acquisto e consumo che si sono registrati durante quest’anno non saranno abbandonate con l’auspicato ritorno alla normalità. La necessità per i commercianti di aggiornarsi e proporre i propri cataloghi di prodotti online diventa sempre più stringente. Non passano inosservate le performance di quest’anno che hanno visto una crescita a due cifre di settori in passato poco attivi.

Salta all’occhio la crescita in mercati emergenti come Food & Grocery e Arredamento e home living, tradizionalmente appannaggio esclusivo dei negozi fisici come supermercati e centri commerciali. La loro crescita parziale per il 2020 è stimata al 56% e 30% rispettivamente, per un valore complessivo di 4,8 miliardi di euro di fatturato.

L’andamento dell’e-commerce nel 2020, un anno stravolgente

L’economia italiana ha registrato un aumento sostanziale dei consumi online così come era immaginabile a seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia causata dal SARS-CoV-2. La necessità di restare a casa e ridurre i contatti con altre persone ha cambiato il modo di accedere ai beni di consumo essenziali, come gli alimenti. Per questo motivo, in controtendenza rispetto agli scorsi anni, cresce anche in Italia l’acquisto online nel settore Food & Grocery. La crescita per il 2020 è stimata al 56% rispetto al 2019 ed è seguita da quella nel settore dell’Arredamento e home living, rispettivamente per 2,5 e 2,3 miliardi di euro.

A tirare le somme è stato il team di ricerca guidato dall’Osservatorio eCommerce B2c della School of Management del Politecnico di Milano e il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, Netcomm. Dalla fotografia emerge in maniera inequivocabile il cambiamento con cui si accede ai beni di prima necessità.

Non solo pizza a domicilio, la spesa per la famiglia si fa online da quando le restrizioni per la prevenzione della diffusione della Covid-19 hanno imposto rigide misure di sicurezza. La stima per quest’anno fuori dal comune è di un aumento complessivo di 4,7 miliardi di euro per l’intero comparto degli acquisti online con un valore totale di 22,7 miliardi di euro.

Come cambia il modo di vendere ai clienti

Emerge dal report che sempre più negozi fisici lavorano per potenziare i propri canali digitali. Avere una vetrina sul web assicura visibilità del proprio marchio ma offre anche un servizio in più ai propri clienti mentre ne attira di potenziali.

La vendita dei propri beni e dei servizi sul web si serve di canali diversi. Non si effettua solo attraverso il proprio sito ma anche attraverso marketplace, Amazon soprattutto, oppure degli aggregatori come https://assonnata.com , che acquisiscono sempre maggiore rilevanza e autorevolezza nei confronti degli acquirenti.

Riccardo Mangiaracina, il Responsabile Scientifico dell’Osservatorio presso il Politecnico, sostiene che assistiamo a un cambiamento importante nel modo con cui si vende al dettaglio. Infatti, da “canale secondario” il commercio elettronico “ha acquisito un ruolo fondamentale nella rimodulazione delle strategie di vendita e nel modo di interagire con i consumatori”.

I dati incoraggianti vista la tendenza alla crescita, devono essere letti in ottica globale. Il 2020 è stato anche un anno di forte contrazione dei consumi, la battuta d’arresto ha riguardato numerosi settori con un effetto domino ancora difficile da valutare con precisione.

Nella ricerca pubblicata dalla Casaleggio Associati emerge che la grave battuta d’arresto ha reso le imprese e il commercio in generale meno recettivo al cambiamento. L’investimento necessario per sostenere la propria presenza online può risultare gravoso e difficilmente sostenibile per una grossa fetta delle realtà commerciali più piccole.

I dati dall’estero

D’altro canto, Inghilterra e Stati Uniti guidano la sorprendente crescita dell’e-commerce che è destinata a impattare sullo stile dei consumi anche al di fuori dei propri confini. Negli USA il commercio elettronico durante il secondo quadrimestre del 2020 ha registrato un’impennata notevole con un aumento del 71%. I dati pubblicati dalla prestigiosa rivista di economia CNBC fotografano una situazione che presenta aspetti peculiari. Anche qui è stata l’imposizione delle restrizioni nei movimenti a determinare la crescita degli acquisti dal web.

Il settore alimentare e la vendita di beni di maggior consumo quotidiano hanno rappresentato la fetta più grande delle vendite. È ragionevole pensare che chi sarà in grado di rispondere alla sfida migliorando la propria posizione sul web, potrà godere di un grosso vantaggio nei confronti dei propri concorrenti.