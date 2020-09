ITTweb, i professionisti dello sviluppo e-commerce Magento

Vuoi approfittare delle eccezionali potenzialità dell’e-commerce? È il momento giusto, ma a chi rivolgersi per realizzare un progetto davvero performante, all’altezza delle esigenze dell’offerta e della competitività del mercato di riferimento? Le soluzioni eCommerce Magento di ITTweb nascono da una profonda conoscenza della piattaforma Magento per eCommerce B2B e B2C. La software house rappresenta il partner ideale per progetti complessi e totalmente integrati con gestionali (ERP), CRM, motore di ricerca prodotti, PIM, grazie al DNA di system integrator.

Con ITTweb il cliente beneficia dell’ecosistema per e-commerce Magesquared, frutto di uno stack tecnologico unico, concepito per essere modulare e scalabile, in grado di adeguarsi, con efficacia, alle sfide imposte dal mercato.

Le opportunità di crescita e miglioramento delle attività di e-commerce assicurate da Magesquared

Alla base di Magesquared c’è Magento 2, abbinato a Progressive Web App (PWA), tecnologia che ricorre al framework Vue Storefront ed al motore di ricerca per eCommerce cVetta e AccelaSearch.

ITTweb ha inoltre la possibilità di potenziare lo stack tecnologico collegando il PIM per l'enrichment dei prodotti, il CRM per migliorare la gestione dei processi, nonché integrare l'ERP mediante uno dei numerosi connettori sviluppati dall’azienda.

Le eccellenti performance assicurate al cliente sono rese possibili anche per l’infrastruttura ad alta affidabilità e scalabilità Cloud Hosting Magento 2, co-locata presso SUPERNAP, che rappresenta il più avanzato datacenter del Sud Europa.

Utilizzando questa infrastruttura i progetti possono scalare potenzialmente all’infinito, sostenendo in questo modo la crescita del merchant, senza alcun collo di bottiglia.

ITTweb costituisce il punto di riferimento per il cliente garantendo supporto in relazione a ogni aspetto del progetto. Mette a disposizione, tra i suoi diversi servizi, studi di fattibilità e analisi UI/UX (così da fornire un’esperienza ottimale e coinvolgente), attività di test di qualità e quelle forme di sostegno utili per fare del cliente l’attore principale del digital commerce, conseguendo obiettivi ambiziosi in tempi ridotti.

Dove approfondire i particolari delle soluzioni eCommerce Magento? Tutto quello che devi fare è digitare https://ittweb.net/. Entra nel mondo del commercio elettronico da vero protagonista, scegli ITTweb.