Outdoor education: tanti i vantaggi per gli studenti

Le nostre società devono attrezzarsi per fronteggiare le incertezze legate alla ricomparsa di nuovi focolai di coronavirus. Per non interrompere il naturale corso delle attività umane e non lasciarsi sopraffare da dubbi e incertezze, da più fronti si riprende il tema della necessità di spostare all’aperto le classi scolastiche. Di outdoor education se ne parla con sempre maggiore frequenza come una delle alternative da valutare per favorire la ripresa delle attività didattiche.

Studiare all’aperto è un’efficace misura di profilassi per mantenere più efficacemente le distanze e limitare la diffusione del virus, che in ambienti chiusi si veicola più velocemente. Ma è soprattutto l’occasione di offrire ai nostri figli l’opportunità di imparare a stretto contatto con la natura, da sempre la migliore è più efficace fonte di ispirazione e conoscenza.

Cos’è l’educazione esperienziale

Studiare all’aperto non significa solo cambiare ambientazione all’aula, spostando i banchi da una stanza al cortile. Il principio su cui si fonda l’ outdoor education è di poter trasmettere diverse, e per certi versi migliori, competenze agli studenti. Le osservazioni naturalistiche sul campo, ma anche l’esplorazione dell’ambiente urbano in cui si vive, possono attivare e stimolare l’attenzione dei giovani studenti in maniera molto più efficace rispetto alla pratica sui libri.

Sperimentare sulla propria pelle è l’essenza che si sviluppa con il principio dell’educazione all’aperto, in cui i giovani studenti possono imparare su più fronti cosa significa sviluppare l’autonomia e il piacere della conoscenza. All’aperto i piccoli, ma anche i piccolissimi già a partire dai 12 mesi, hanno la possibilità di esprimere la propria fisicità e il movimento senza costrizioni. Correre in casa e correre in un prato non è la stessa cosa.

Anche la capacità di sviluppare maggiore attenzione e concentrazione verso i piccoli ostacoli che si presentano all’aperto rappresenta un ottimo metodo per migliorare il coordinamento dei movimenti. L’esperienza vissuta in prima persona, comprendendo fenomeni alla base del vivere comune e sociale, ha una maggiore efficacia sui bambini rispetto alla teorizzazione astratta.

Perché studiare all’aperto fa bene

Da un punto di vista meramente fisico, l’attività all’aperto assume una maggiore valenza rispetto a quella indoor anche grazie all’adattamento che opera l’organismo rispetto allo stimolo ambientale. La costante termoregolazione del corpo rispetto ai cambiamenti normali all’aperto, rispetto alla temperatura costante dello spazio chiuso, è un ottimo esercizio per l’organismo.

In questo modo, il corpo è stimolato a mantenere attivamente una temperatura costante, con una migliore risposta in termini di difesa immunitaria rispetto all’attacco da parte di agenti patogeni.

Studiare, e muoversi, mentre si è all’aperto espone a un minore rischio di contagio rispetto all’ambiente chiuso. Dove il ricambio d’aria è minore e non si è naturalmente esposti all’azione dei raggi solari, l’azione di virus e batteri è più forte. È documentato che l’aria e le condizioni ambientali in genere, soprattutto l’esposizione diretta alla luce del sole, siano in grado di abbattere la carica degli agenti patogeni, favorendone la dispersione.

All’aperto ovunque e tutto l’anno

Ostia è stata tra le prime città in Italia a ospitare un Asilo nel Bosco. Esperienza tutt’altro che rivoluzionaria e locale, la formula della didattica all’aperto ha grande seguito soprattutto nei paesi del nord Europa. Malgrado in apparenza si possa pensare che le attività all’aperto possano essere svolte solo con condizioni meteo ottimali, la pratica empirica dimostra che con la giusta attrezzatura è possibile stare all’aperto in piena sicurezza.

Anche gli studenti delle grandi città possono trarre vantaggio dagli spazi all’aperto. L’esplorazione dell’ambiente urbano, l’orientamento e la ricerca all’interno del proprio territorio d’appartenenza, possono rappresentare un’occasione preziosa per apprendere e mettere in pratica allo stesso tempo. I parchi urbani, le strade, i cortili rappresentano una soluzione perfetta per vivere all’aria aperta anche nelle nostre comunità così antropizzate.

La giusta attrezzatura

Per poter stare bene all’aperto, in natura come in città, è bene seguire alcune regole essenziali. Si tratta di equipaggiarsi in maniera adeguata rispetto alle condizioni meteo e al tipo di ambiente da esplorare.

Portali forniti come 2nomadi possono fornire la giusta ispirazione per trovare gli articoli più adatti. Scarpe antipioggia e tuta impermeabile sono gli strumenti sufficienti per assicurarsi una permanenza all’aperto anche quando le condizioni meteo non sono ottimali. È bene considerare che vivere e studiare all’aperto significa anche adeguare il proprio stile di vita, per studenti e genitori, alla ricerca del miglior percorso per ridurre il proprio impatto ambientale.

L’uso della borraccia al posto delle bottigliette di plastica, contenitori per la merenda fatta in casa invece che confezionata, l’uso di materiali non strutturati per l’apprendimento come sassi, foglie o rametti, è altrettanto importante quanto scegliere il giusto equipaggiamento.