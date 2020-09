Creators The Past presentato in anteprima al Museo del Cinema di Torino FOTO e VIDEO

Ormai è ufficiale: dopo diversi rinvii (l'ultimo a marzo a causa del lockdown), l'uscita sul grande schermo di "Creators - The Past" è prevista per il prossimo 8 ottobre. Il kolossal made in Piemonte, girato anche in numerosi luoghi del Biellese, è stato presentato in anteprima alla stampa nella mattinata di ieri, 29 settembre, nella suggestiva cornice del Museo del Cinema di Torino. Presenti alla conferenza anche l’assessore regionale Andrea Tronzano e il direttore della Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera. La prima, fissata appunto per l’8 ottobre, verrà proiettata in contemporanea in tutta Italia: tra le molte sale, il Mazzini di Biella e il cinema Boaro di Ivrea.

Ecco l'intervista al regista Pier Giuseppe Zaia e alla scrittrice e attrice Eleonora Fani: