Non si ferma il "Fauniera al contrario": ancora aperta la raccolta fondi dedicata alla sede cuneese di Amico Sport

Per oltre due ore un folto pubblico ha assistito questo “strano” scalatore che sembrava salisse comodamente seduto sulla sua bicicletta con il sorriso dipinto in viso, come se quella strana impresa non gli costasse la minima fatica. Il motivo di tanta serenità è certamente dovuto alla forma fisica di Davide che è un ciclista talentuoso e affermato oltre che all’allenamento con cui si è preparato per mesi per raggiungere il suo obiettivo.