Rossana, giovedì s’insedia il nuovo Consiglio comunale

A Rossana la prima seduta del nuovo Consiglio comunale scaturito dalle urne si terrà giovedì sera 1° ottobre alle ore 20,30.

Il neosindaco Giuliano Degiovanni presterà giuramento e darà comunicazione della composizione della giunta oltre che delle deleghe specifiche assegnate ai consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, nello spirito di collaborazione stabilito in fase preelettorale.

Ricordiamo che le due liste “Insieme per Rossana”, guidata da Degiovanni, e quella “Per il nostro paese”, capeggiata da Danilo Cosio, erano state concordate per scongiurare il rischio del non raggiungimento del quorum.

Due anni fa, infatti, era stata presentata la sola lista del sindaco uscente Maurizio Saroglia, ma questa non aveva superato la soglia del 51% e il Comune era stato commissariato.

In questa tornata è risultata vincente con l’84,65% “Insieme per Rossana”, mentre “Per il nostro paese” ha ottenuto il 15,35%.

Commenta Degiovanni: “Sono ovviamente soddisfatto del risultato, ma ancor più dell’affluenza dei rossanesi alle urne. Se infatti escludiamo i 280 cittadini Aire (elettori residenti all’estero) l’affluenza alle urne ha sfiorato il 75%”.

Il primo cittadino, dopo aver manifestato l’intenzione di coinvolgere tutti i consiglieri, annuncia di voler estendere la collaborazione anche fuori del municipio: “Intendo coinvolgere nella vita comunale – spiega - anche persone estranee al Consiglio ma motivate a partecipare alla vita civile e sociale del paese. Per rivitalizzare Rossana – aggiunge Degiovanni – serve l’apporto di tutti. So che l’impegno sarà gravoso, ma sono certo che i consiglieri di entrambe le liste non risparmieranno energie. Ringrazio tutti e prometto piena disponibilità a servizio del paese".

Vicesindaco sarà Manuele Barbero, che ha ottenuto 50 preferenze personali; assessore Andrea Barberis che di consensi personali ne ha ottenuti 28.