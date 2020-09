Commozione per la morte di Anna Maria Briatore: aveva aperto il primo B&B a Saluzzo

Commozione a Saluzzo per la morte di Anna Maria Briatore avvenuta ieri, in seguito ad una malattia contro cui ha lottato con coraggio. Aveva 68 anni.

Gestiva il Bed and breakfast “Briatore” in via Creusa, il primo b&b aperto a Saluzzo, poco meno di una ventina di anni fa. Aveva creduto in questa formula di accoglienza turistica che gestiva con passione e risposte di successo da parte dei turisti che attribuivano alla sua struttura valutazioni alte, apprezzando la sua formula e la personalità comunicativa.

Per loro svolgeva un vero e proprio servizio di informazione turistica su Saluzzo e su un territorio che amava molto. Era molto benvoluta in città per i modi e la gentilezza.

Lascia il marito Riccardo Lautero, impiegato, ora in pensione, alla Cr Saluzzo, la figlia Michela, il figlio Paolo chef e cotitolare dell’Interno 2, con le loro rispettive famiglie.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 1 ottobre, alle 10 nella Chiesa di San Bernardino, il rosario stasera alle 18,30 nella stessa chiesa.