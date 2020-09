Calcio Serie D: Castellanzese-Fossano anticipata a sabato 3 ottobre

Si giocherà sabato 3 ottobre alle ore 15:00 il match tra Castellanzese e Fossano, valido per la 2^ giornata del Campionato di Serie D girone A. Nella gara dell'esordio stagionale, i "Neroverdi" di mister Mazzoleni hanno impattato (1-1) in casa del Vado.

Il Fossano, invece, ha iniziato con il piede giusto aggiudicandosi il derby contro il Saluzzo (1-0), grazie al calcio di rigore trasformato da Albani al 23° del secondo tempo. Il Fossano di Viassi, pertanto, avrà a disposizione un giorno in più per preparare l'impegno del 3° turno (infrasettimanale) in programma mercoledì 7 ottobre, quando al Pochissimo sarà di scena il derby contro il Bra.