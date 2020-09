Da Cuneo alla Champions League, Alfred Gomis passa al Rennes: il club si è qualificato alla massima competizione europea

Il cuneese Alfred Gomis giocherà nella prossima stagione 2020-2021 con la squadra francese del Rennes, club recentemente qualificato ai preliminari di Champions League. Il portiere di origine senegalese, proviene da una famiglia di portieri (lo sono i suoi tre fratelli Lys, Maurice e Davide) ma è cresciuto a Cuneo. La scorsa stagione ha militato nella Ligue 1 francese nelle fila del Digione. L’affare è stato concretizzato lunedì 30 settembre.



Il “Puma” - così viene soprannominato – è stato acquistato alla cifra di 12 milioni e ha firmato un contratto valido per cinque stagioni. Potrà giocarsela con le big di Europa nella maggiore competizione del vecchio continente: si tratta della prima storica qualificazione per il club bretone in tenuta rouge et noir, squadra che tra i pali si affiderà al metro e 96 del numero uno italo-senegalese.

Alfred Gomis, classe ’93 proviene dalle giovanili del Torino e può vantare presenze in squadre professionistiche nelle massime serie come Crotone, Avellino, Cesena, Bologna, Salernitana, Spal e nell’ultima stagione il Digione.



Con doppia cittadinanza il “Puma” ha avuto la possibilità di essere convocato sia per la nazionale italiana under 20 che per la nazionale maggiore del Senegal dove è stato tra i 23 convocati della Coppa del Mondo nel 2018 in Russia.

"È per me un grande piacere entrare a far parte dello Stade Rennais F.C. - ha dichiarato nella conferenza di presentazione il 27enne Gomis - È un club che conoscevo già prima di entrare a Digione e che continua a crescere ogni anno. Ogni anno ci sono nuove ambizioni. Ora dobbiamo ancora lavorare per migliorare. Non vedo l'ora di poter condividere dei bei momenti con i miei nuovi compagni di squadra e tifosi."

Il Puma sostituirà il connazionale senegalese Edouard Mendy ceduto dal Rennes al Chelsea.