Volley A2 maschile - Tra poche ore il primo test-match dei biancoblu, ospite il Vpt

Dopo aver rinunciato in via precauzionale al Torneo svizzero, gli esiti degli esami di approfondimento hanno tolto ogni dubbio, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo può tranquillamente scendere in campo e confrontarsi con altre squadre in totale sicurezza.

Oggi, mercoledì 30 settembre, i cuneesi ospiteranno i colleghi della ViviBanca Torino per il primo test match preseason dei biancoblu. L’allenamento congiunto si svolgerà a porte chiuse, nel rispetto del protocollo anti-Covid19, tuttavia, tutti i tifosi, gli appassionati e le famiglie potranno assistere LIVE seguendo la diretta facebook sul profilo del Cuneo Volley a partire dalle ore 19.15 circa.



"Finalmente riusciamo a ospitare Parella per un allenamento congiunto - spiega coach Serniotti - dopo che problemi organizzativi ci avevano impedito di giocare 2 settimane fa, come inizialmente previsto. Loro sono una società col quale ci sono ottimi rapporti e questo allenamento ci servirà per proseguire in vista dell’inizio dei rispettivi campionati".