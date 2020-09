Bra: le Sorelle Clarisse invitano a festeggiare San Francesco d’Assisi

In ottemperanza del protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, saranno 50 i posti disponibili in chiesa. La pandemia ha impedito tanti eventi, ma non impedisce di vivere la devozione ai Santi. L’appuntamento allora da vivere nella liturgia sarà l’occasione perché la luce del poverello di Assisi possa rischiarare le tenebre che avvolgono oggi la vita del mondo così da poter sperimentare ciò che i frati narrarono di San Francesco nel giorno del suo Transito al Padre: “Uno dei suoi frati e discepoli vide quell’anima beata, in forma di stella fulgentissima, sollevarsi su una candida nuvoletta al di sopra di molte acque e penetrare diritta in cielo: nitidissima, per il candore della santità eccelsa e ricolma di celeste sapienza e di grazia, per le quali il Santo meritò di entrare nel luogo della luce e della pace, dove con Cristo riposa senza fine”.