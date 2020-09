Sarà una fossanese il volto di acqua Valmora per il Giro d’Italia

“Ho sempre giocato a pallavolo, ma sentivo che quella non era la mia strada” così racconta il nuovo volto di acqua Valmora per il Giro d’Italia, Giada Bergamaschi.

Con il sogno nel cassetto, fin da bambina di diventare una supermodella, decide due anni fa di uscire dalla propria routine e di partecipare alla sua prima sfilata.



“Ricordo la sensazione di vitalità e l'energia che sentivo, insomma avevo finalmente capito cosa davvero volessi fare nella mia vita” ed è da quel giorno che la giovane fossanese entra a far parte di un mondo tanto bello quanto complicato.



Successivamente, già nel 2019, raggiunge le finali di Miss Universe Italy arrivando ad essere tra le 24 ragazze più belle d’Italia. Da quel giorno, inizia a lavorare nel campo della moda.



Dopo questa prima grande occasione a Cinecittà, Giada viene scelta come volto per l’acqua Valmora al Giro d’Italia nelle tappe che si svolgeranno nell’area centro-settentrionale. Un’avventura che durerà dal 13 al 25 ottobre e un impegno non di poco conto dal momento in cui l’azienda rappresenta l’acqua ufficiale del Giro.



“sono stata molto felice anche perchè era da un pò che ci speravo - racconta la fossanese - l'anno scorso avevo avuto l'opportunità per il Tour de France, ma per una serie di cose non avevo partecipato”.



Nonostante i grandi sogni nel cassetto la giovane modella preferisce godersi il presente e conclude: "non vedo l'ora di vivere questa nuova esperienza in giro per l’Italia”.