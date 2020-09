Volley A1, le "gatte" del Bosca San Bernardo Cuneo alla scoperta del capoluogo in un secondo tour guidato (FOTO)

Cuneo Granda Volley di nuovo in tour per il capoluogo, dopo la visita dello scorso agosto: la guida turistica Laura Marino ha condotto nella mattinata di oggi (mercoledì 30 settembre) le ragazze dell'A1 alla scoperta del centro storico della città, in un tour che è partito dal palazzo del Municipio e ha toccato piazza Virginio, piazzetta Audifreddi, Contrada Mondovì, via Roma, il Duomo, piazza Foro Boario e piazza Galimberti.