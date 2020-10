Alba dichiara guerra ai piccioni: mangime antifecondativo per ridurre le colonie stanziate in città

"Un problema molto sentito nel centro storico come in diverse altre zone della città, che ora confidiamo possa venire risolto gradualmente risolto grazie a questa azione".

Così l’assessore comunale Marco Marcarino commenta la scelta, da parte del Comune, di varare un primo stanziamento da 20mila euro per avviare una campagna di sterilizzazione delle colonie di piccioni stanziate in città.



L’operazione verrà effettuata da una ditta specializzata, tramite l’utilizzo di speciali mangimi addizionati di componenti che, arrivando a sterilizzare l’animale. Un sistema non cruento che dovrebbe poter mettere un decisivo freno alla proliferazione dei volatili, riducendo così le problematiche di tipo igienico sanitarie che la loro presenza comporta.



"Si tratta di un’azione che per avere efficacia andrà ovviamente ripetuta nel tempo – riprende l’assessore –, così come è nostra intenzione fare, mentre in passato su questo fronte si erano intraprese azioni spot rivelatesi non risolutive".