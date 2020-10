Continua a Cuneo il processo che vede tra gli imputati per bancarotta fraudolenta la madre di Matteo Renzi

Continua a Cuneo il processo che vede coinvolti a vario titolo di concorso in bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, omissione del versamento di contributi sei imputati, fra i quali spicca Laura Bovoli, madre dell’ex premier Matteo Renzi, già amministratrice della toscana “Eventi 6” srl.

Ieri ha risposto alle domande del pm, Pier Attilio Stea, M.P., originario di Alessandria, amministratore della “Direkta” srl con sede a Sant’Albano Stura, dichiarata fallita nel 2014, che ha patteggiato a fine luglio 2018 la pena di 1 anno e 8 mesi per l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale distrattiva, oltre ad essere stato condannato a 2 mesi di reclusione con rito abbreviato per reati fiscali legati all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e falsità in denunce previdenziali obbligatorie.

Con Laura Bovoli sono a processo i commercialisti F.P. e B.P. che avrebbero concorso con artifizi contabili nel crac della società di M.P., l’ imprenditore P.B., amministratore della “Gest Espaces” srl di Carmagnola, V.M. e D.S. amministratori di società collegate a M.P.

M.P. ha raccontato le vicende della “Direkta srl”, società che aveva come attività principale la distribuzione di volantini: “Io non so assolutamente nulla di contabilità”, ha precisato M.P. “Erano prima F.P. e B.P, poi, ad occuparsene”.

La grande distribuzione appaltava il servizio Direkta che a sua volta dal 2011 aveva subappaltato in via principale il lavoro alla GSI (Gestione Servizi Industriali) ed altre cooperative di G.F.. dalla cui denuncia erano partite le indagini, e che si è costituito parte civile nel processo, insieme all’INPS e al fallimento “Direkta”.

Nel 2012 i committenti pagavano la “Direkta” con tempi sempre più lunghi, costringendo M.P. a dilatare i pagamenti anche con G.F.. Finché questi, insieme al commercialista B.P., che era consulente di entrambi gli imprenditori, gli chiese di redigere una dichiarazione sulla veridicità delle fatture indirizzata alle banche che gli stavano dando problemi.

Fra i clienti della “Direkta” c’era la “Gest Espaces”, alla quale era subentrata la “Eventi6”. La situazione era precipitata quando iniziarono ad arrivare i decreti ingiuntivi da parte delle cooperative di G.F., che chiedeva il pagamento di 1 milione e 200 mila euro di debito; secondo M.P. una somma eccessiva perché non teneva conto i costi dei vari contratti di service fra la “Direkta” e G.F..

Fu a questo punto che, per cercare di riappianare la situazione debitoria con le cooperative creditrici, nel 2013 M.P. avrebbe chiesto ai clienti “Eventi6” e “Gest Espaces” il rilascio di note di credito con uno storno delle fatture precedenti, riqualificandole con la causale “per penali e disservizi”. Il motivo del “favore”? “Non ne ho idea, dovreste chiederlo a loro”, ha risposto M.P..

Il processo è stato rinviato al 20 gennaio per la testimonianza della sua compagna E.C., che nel 2018 aveva patteggiato la pena di 1 anno e 8 mesi per l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale distrattiva.