Deceduto a 84 anni l'ex sindaco di Narzole Ugo Gregorio

Papà Ugo ci ha lasciato. C'eravamo tutti a salutarlo e ci siamo tutti, attorno a lui, a casa sua. Non si è mai pronti per questi momenti, ma ci consola saperlo nelle mani del Signore a cui “non chiediamo perché ce l’ha tolto, ma lo ringraziamo per il tempo che ce l’ha donato”

Sono le parole di Federico Gregorio, il figlio dell'ex sindaco di Narzole, che dal padre ha ereditato la passione politica. Ugo Gregorio è mancato oggi 1° ottobre all'età di 84 anni. Era stato sindaco dal 1988 al 1997.

Il Santo Rosario sarà celebrato venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Nuovo Oratorio di via Martiri a Narzole. I funerali avranno luogo sempre a Narzole sabato 3 settembre alle ore 15 presso la Chiesa di San Bernardo.

Ugo Gregorio lascia la moglie Rosangela e i figli Giovanni, Michele e Federico.