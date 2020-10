L'Anas rimuove i rifiuti dal rio che passa al di sotto della statale 20, "del Colle di Tenda"

Anas ha rimosso questa mattina un’ingente quantità di rifiuti dal rio che sottopassa la statale 20 “del Colle di Tenda” all’altezza del chilometro 96,900, in località Teit Salet, nel comune di Vernante.

Segnalata la presenza dei rifiuti, Anas ne ha predisposto la rimozione urgente anche in vista delle precipitazioni previste per domani che avrebbero potuto causare l’intasamento del rio in sottopasso alla statale con conseguente allagamento del tratto o danni strutturali alla sede stradale.

Le operazioni sono state attivate in sinergia con il Comune di Vernante che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti.

Vista l’ultima attività di pulizia delle pertinenze stradali eseguita venerdì scorso, lo sversamento dei rifiuti a opera di ignoti è avvenuto solo pochi giorni fa.