Maltempo: previste per domani intense precipitazioni. Allerta arancione dell’Arpa su parte del Cuneese

Nuova allerta meteoidrologica emessa dall’Arpa Piemonte, per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre.

I tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente piemontese, considerate le previsioni di forti precipitazioni piovose, hanno elevato ad “arancione” il livello di allerta massimo su buona parte del Piemonte.

Nel Cuneese, le Valli Varaita, Maira, Stura, Tanaro, Belbo e Bormida sono comprese in una zona di allerta arancione, per la giornata di domani, con il forte rischio di “allagamenti, frane, innalzamento di corsi d’acqua con limitate esondazioni”. L’Arpa, nel bollettino di allerta, parla di allerta arancione per il rischio idrogeologico e giallo per il rischio idraulico.

Sulla restante parte della Granda (Valle Po, Bronda, Infernotto e pianura) l’allerta è uno scalino inferiore, classificata “soltanto” con livello giallo, limitatamente al rischio idrogeologico.

In queste zone potranno registrarsi “locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante”, come riportato dal bollettino Arpa.