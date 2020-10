L’acido glicolico, inserito nella skincare è l’anti-età per eccellenza

L’acido ialuronico è un autentico toccasana. Contenuto naturalmente nel nostro corpo, quale parte integrante del tessuto connettivo, ha un alto valore e risulta perfetto per favorire il benessere sia in ambito medico che estetico.

Conoscendo un po’ più da vicino questo alfa idrossiacido, dalle straordinarie proprietà abrasive ed esfolianti, è facile scoprire che vanta numerosi usi e risolve problemi legati alle articolazioni, e alle lesioni dell’epidermide, ma è fantastico in campo estetico per distendere le rughe, rimodellare l’ovale del viso, ridare tono al corpo e al seno, cancellare le macchie della pelle,ridare colore all’incarnato del volto e tanto altro ancora.

L’utilizzo dell’acido glicolico contribuisce a combattere l’invecchiamento della pelle. Da analisi ufficiali è dato di sapere che l’infiltrazione di un composto a base di acido glicolico consente di ridurre le rughe d’espressione per almeno un anno.

Creme, trattamenti, fiale e integratori: le mille formule dell’acido ialuronico

L’acido ialuronico può essere utilizzato grazie alle tante formule in cui lo si trova in commercio. Disponibile in diversi gradi di concentrazione, è proprio la percentuale di presenza dell’elemento allo stato puro che ci permette di considerare se poterne fare un uso casalingo, oppure dover ricorrere alla poltrona di un professionista.

Una crema, un siero, una maschera con concentrazione di acido che si aggira intorno al 4-5%, si possono utilizzare comodamente da casa, assicurandosi di stendere il prodotto sulla pelle asciutta e ben detersa, facendolo penetrare con un massaggio delicato, sino a che non verrà assorbito completamente.

Si possono usare in completa autonomia soluzioni che arrivano sino ad una concentrazione del 10-15%, se si va oltre è necessario far eseguire il trattamento ad un medico estetico, o ad un esperto.

Di norma le concentrazioni maggiori si usano per peeling dermatologici mirati, trattamenti che agiscono sottocute in profondità, eliminando lo strato più superficiale dell’epidermide, dare luminosità e uniformare l’incarnato. Il peeling consente inoltre di combattere l'iperpigmentazione e le macchie solari, limitare i segni del tempo e le rughe, ma anche incidere positivamente sulle tante imperfezioni della pelle.

Peeling all’acido glicolico fai da te

I prodotti e i trattamenti che contengono una percentuale di acido glicolico che si aggira intorno al 10% si possono utilizzare anche comodamente da casa. Parliamo di sieri, fiale di acido ialuronico per viso , maschere. Interessante anche il peeling con trattamenti intensivi di 7 giorni formulati con acido ialuronico puro e Vitamina B5 come quello offerto da Revitalift Filler, perfetto per rimpolpare, idratare e rivitalizzare intensamente la pelle.

Nella beauty routine perfetto l’inserimento di una maschera viso all’acido glicolico

Per completare gli effetti benefici di una buona beauty routine, che poggia sull’uso del latte detergente e del tonico, è bene abbinare una maschera viso all'acido glicolico, che si consiglia di utilizzare anche due volte la settimana.

I benefici che regala alla pelle una maschera all’acido glicolico sono davvero degni di nota. Per utilizzarla nel modo corretto è importante lasciarla in posa per circa 20 minuti. Una volta rimossa dovete seguire passo dopo passo le indicazioni contenute nella scatola e il risultato è assicurato, e ben visibile da subito.