Taylor Mega: la sexy influencer che tratta il Coronavirus per quello che è, un pericolo reale

Il Coronavirus non è affatto scomparso, ma molte persone si comportano invece come se lo fosse. Non rispettano il distanziamento sociale, non indossano la mascherina in luoghi affollati, non igienizzano le loro mani quando invece sarebbe bene farlo in modo costante. Sono persone che mettono a rischio la salute propria e degli altri. E tra queste persone ci sono anche molti personaggi famosi. La bella Taylor Mega invece ha dimostrato di prestare una grande attenzione al distanziamento sociale e alle regole anti contagio e ha preso posizione anche sui social network.

Taylor Mega, bella, sensuale, intelligente

Taylor Mega, classe 1993, ha partecipato in passato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello, ma non sono stati certo questi programmi a regalarle la notorietà. Taylor Mega è riuscita infatti a diventare famosa grazie a Instagram, una influencer a tutti gli effetti che oggi conta oltre 2,5 milioni di followers. Dopotutto è normale che una ragazza come lei abbia conquistato il web, così bella, sensuale, con lunghi capelli biondi e meravigliosi occhi azzurri, con un fisico mozzafiato che farebbe invidia a qualsiasi altra donna al mondo. Senza dimenticare ovviamente la sua focosa relazione con Tony Effe della Dark Polo Gang, che le ha permesso di ottenere molti altri consensi.





La bella Taylor Mega, come racconta la redazione di CiaoStyle.it , ha dimostrato di avere anche la testa sulle spalle. Lei stessa ha ammesso di aver forse abbassato un po’ la guardia all'inizio del mese di luglio. Tutto sembrava stesse tornando alla normalità e quindi l’influencer aveva iniziato a fare le sue serate in discoteca. Quando si è resa conto che molte persone non seguivano le basilari regole anti contagio e che il virus stava tornando alla ribalta, ha deciso di cancellare tutte le serate successive e di non recarsi come di consueto in Sardegna. Nonostante la delusione di molti followers, la decisione di Taylor Mega è stata ferma, una decisione di cui lei stessa ha parlato nelle sue stories.

Taylor Mega, le vacanze estive e il rientro a Milano

Taylor Mega ha preferito prendersi una pausa quindi dalle serate mondane per evitare spiacevoli conseguenze. Questo non significa che si sia rinchiusa in casa e che non sia andata in vacanza, ma ha preferito evitare situazioni scomode che avrebbero potuto mettere a repentaglio la sua salute. Ha vissuto un'estate 2020 un po’ più tranquilla insomma rispetto al solito, con distanziamento sociale e mascherina, con impegni lavorativi a basso rischio.





Stando alle foto postate le sue vacanze sono state comunque meravigliose e le hanno permesso di rilassarsi intensamente, sino al rientro a Milano. Non sappiamo con precisione che cosa la bella Taylor Mega abbia fatto al suo rientro. Lei stessa però ha affermato che almeno per un po’ di tempo sarebbe stata tranquilla e non avrebbe visto nessuno dei suoi amici. La paura è che possano aver avuto atteggiamenti sbagliati nelle ultime settimane. Meglio essere cauti, un modo di comportarsi il suo senza dubbio intelligente in un periodo storico come quello che stiamo vivendo.

Il libro di Taylor Mega

Doveroso ricordare che tra qualche giorno uscirà in tutte le librerie il primo libro di Taylor Mega dal titolo “ La bambina non c’è più ” edito dalla casa editrice Mondadori. Si tratta di un libro autobiografico in cui la bella e sensuale Taylor Mega racconta il suo passato turbolento e il suo personale percorso di crescita.





I followers di Taylor Mega avranno così la possibilità di capire un po’ di più la loro beniamina e di comprendere al meglio tutte le decisioni che ha avuto modo di prendere nella sua vita, un libro che avvicinerà influencer e followers e che riuscirà sicuramente a vendere moltissime copie.