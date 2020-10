Amico Sport, il grande ritorno in acqua

“L’estate sta finendo” cantavano i Righeira, ma domenica 26 settembre è ancora stato possibile fare un tuffo in acqua per i ragazzi della ASD Amico Sport; si è infatti svolto l’unico evento della stagione estiva per quanto riguarda la pratica del nuoto.



Ad Ivrea nelle gelide acque del lago Sirio, i nuotatori cuneesi (Lorenzo Colombo, Mattia Culasso, Simone Santini e Giorgia Meriano) insieme agli atleti partner (Michela Sammarco, Fabio Brignone, Francesco Ferrero e Anna Dutto) si sono cimentati in una gara da 800 m, organizzata all’interno della manifestazione “Sirio Special Swimming” dalle associazioni Specialmente e Corona Ferrea Nuoto.



“Nonostante il freddo e le condizioni meteo non proprio favorevoli, i nostri atleti hanno messo in acqua tutta la loro determinazione e il loro coraggio, dimostrando quanto grande fosse la voglia di gareggiare dopo il lungo stop causa Covid. – afferma il tecnico Federica “Ica” Dutto.- Ricco il bottino di medaglie: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo e una partecipazione, che non può che essere di buon auspicio per la nuova stagione sportiva ormai alle porte.”.



Dal 1 ottobre, inizieranno i corsi delle varie discipline sportive presso la palestra inclusiva “Paolo Mosconi” di San Rocco Castagnaretta; per informazioni è possibile visitare il sito internet www.amicosport.org.