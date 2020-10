Calcio Serie D - Gir. A: Le designazioni arbitrali delle gare di sabato...In campo tutte le cuneesi!

Le tre squadre cuneesi impegnate nel Campionato di Serie D (Girone A) scenderanno in campo tutte questo sabato 3 ottobre (ore 15) per le gare valide per la seconda giornata di andata. Il Bra ospiterà la Caronnese, mentre il Saluzzo riceverà la Folgore Caratese. Prima trasferta stagionale per il Fossano, che renderà visita alla Castellanzese. Ecco le designazioni arbitrali per gli anticipi del sabato:

BRA – CARONNESE: Giuseppe Costa di Catanzaro (Ass. Morsanuto - Giaretta)

BORGOSESIA – IMPERIA: Stefano Raineri di Como (Galigani – Vora)

CASTELLANZESE – FOSSANO: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Dattilo – Palermo)

GOZZANO – VADO: Marco Menozzi di Treviso (Mallimaci – Scopelliti)

DERTHONA – SESTRI LEVANTE: Gianluca Natilla di Molfetta (Lo Calio – Annoni)

LAVAGNESE – CASALE: Adil Bouabid di Prato (Gervasoni – Morotti)

SALUZZO – FOLGORE CARATESE: Andrea Migliorini di Verona (Gnocco – Rizzioli)