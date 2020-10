Volley A2/M - Vbc Synergy Mondovì, Roberto Festi: "Mondovì mi fa sentire a casa" (VIDEO)

Il Vbc Synergy Mondovì continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A2 maschile. Dalla fine di agosto i "Galletti" stanno lavorando duramente sotto le esperte e preziose indicazioni del tecnico Mario Barbiero, con l'obiettivo di farsi trovare pronti per l'avvio della stagione. Tra i volti nuovi del Vbc c'è quello di Roberto Festi, originario del Trentino ma viterbese di adozione, centrale con alle spalle già numerosi campionati in serie A.

Reduce da un'ottima stagione tra le file del Brescia, Festi è stato uno dei pezzi forti del mercato in entrata del Vbc. Ecco l'intervista con il ventiseienne Roberto Festi, che ai nostri microfoni ci racconta come sta vivendo questo primo periodo in terra monregalese: