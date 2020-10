Volley giovanile: La Lpm Bam Mondovì fa ripartire il minivolley con giornate di prova gratuite

In casa Lpm Bam Mondovì riprendono i corsi di minivolley per i piccoli pallavolisti in erba. Ecco il comunicato stampa trasmesso dalla società della presidente Alessandra Fissolo:

Ripartiamo finalmente!

Anche la pallavolo dedicata ai più piccoli muove i primi passi verso la “nuova normalità”. Nel rispetto delle normative vigenti, da ottobre riprendono gli allenamenti per bambine e bambini nate/i dal 2009 al 2016.

Mai come quest’anno la voglia di fare sport e condividere un’attività con i coetanei è davvero tanta. Il nostro minivolley ha come parole d’ordine “GIOCO e DIVERTIMENTO”: le attività sono studiate ad hoc per bambini di questa fascia di età. Le nostre attività creeranno situazioni di gioco per stimolare ogni bambino a trovare diverse soluzioni al problema. Con le diversificate attività che verranno proposte si ha l'obiettivo di ampliare il più possibile il bagaglio di competenze motorie, sviluppare le capacità coordinative e motorie dei bambini, il tutto svolto in un ambiente sereno e disteso dove è fondamentale divertirsi.

Le sedute si svolgeranno presso il Palaitis di Mondovì, nelle giornate di martedì e giovedì, con orario 16.30-17.30. Non è necessario prenotare. Occorrerà indossare maglietta maniche corte, pantaloncini, scarpe da ginnastica dedicate e pulite ed avere con sé una borraccia/bottiglia d’acqua con scritto il proprio nome. E’ richiesto di riporre gli indumenti e le scarpe in una borsa personale, evitando di lasciare gli oggetti personali in luoghi condivisi.

Bambine e bambini dovranno raggiungere l’impianto sportivo indossando una mascherina di protezione individuale. All’ingresso verrà misurata la temperatura e verrà fatto compilare e firmare un modulo da un adulto accompagnatore.

Per maggiori info: Lucia Parusso 349 3213650.