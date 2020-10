A Cuneo, alla sala esposizioni del Collegio Geometri, la mostra Ecletica

Sabato 10 ottobre alle 17, nella Sala esposizioni della Fondazione del Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Cuneo (via san Giovanni Bosco 7H, Cuneo) s'inaugura la mostra Eclectica: un nuovo allestimento che la Fondazione ospita continuando nel proprio coraggioso percorso di sostegno agli artisti locali.

Eclectica richiama nel nome la corrente filosofica dell'eclettismo; 5 artisti elaborano elementi di diversa provenienza con l'intento di rendere partecipe lo spettatore del loro personale linguaggio stilistico. Cornelio Cerato, Valerio Odifreddi, Francesco Segreti, Roberto De Siena e Cesare Botto presentano opere di pittura, scultura, fotografia e artigianato artistico.

Suggestioni formali, interattività con l'immagine, improbabili luci, forme astratte di legni consumati dal tempo, geometrie non convenzionali che riportano verso un sentire emozionale: l'excursus degli artisti offre al visitatore un'esperienza in cui sentirsi invitati, coinvolti.

Tacitamente i 5 artisti sembrano porsi la domanda su che cosa sia l'arte: per qualcuno è esperienza emozionale da condividere, per altri invece espressione da vivere in solitudine, o ancora creazione dal nuovo assoluto o rivisitazione di forme e immagini. Una risposta, com'è ovvio, non c'è, non resta che scoprire i 5 protagonisti della mostra, attraverso le loro opere, e le loro fantasmagonie artistiche.

Eclectica - dal 10 al 30 ottobre nella Sala esposizioni della Fondazione del Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Cuneo (via san Giovanni Bosco 7H, Cuneo), venerdì e sabato 10-19, domenica 10-12,30/15,30-19.